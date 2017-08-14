Ярославль, 14 августа, 2017, 15:42 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском создается филиал Ярославской торгово-промышленной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Филиал ЯрТПП откроется в Переславле

Торгово-промышленная палата Ярославской области содействует созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Членами палаты являются более 450 предприятий и организаций Ярославской области.

«Наша палата имеет налаженные контакты не только со своими членами, но и с «Экспортным центром», «Корпорацией развития Ярославской области», бизнес-инкубатором, «Корпорацией развития среднего и малого бизнеса». Но переславским предприятиям, чтобы получить услуги этих предприятий, нужно ехать в Ярославль и тратить много времени. С появлением филиала в Переславле они смогут взаимодействовать с этим организациями через нас, не выезжая из города. На этой неделе уже начаты работы по созданию филиала и планируем, что он заработает в сентябре этого года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM президент Ярославской Торгово-промышленной палаты Сергей Кузенёв.

Это будет первый филиал ЯрТПП в регионе. Кроме него, планируется открыть еще один на севере области — скорее всего, в Данилове. Рыбинская торгово-промышленная палата собирается стать филиалом ЯрТПП.