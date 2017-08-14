Кишинёв, 14 августа, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Молдавский президент Игорь Додон уверен, что Молдавия не может напасть на Приднестровье, а если такие планы имеются у молдавских властей или их иностранных «партнеров», то он, как верховный главнокомандующий, их заблокирует. Об этом Додон заявил 14 августа после визита на военный полигон в Бульбоаке в нескольких километрах от границы с ПМР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tribuna.md Игорь Додон

«Кишинев не может напасть на Тирасполь. Тем более, такие действия невозможны без согласия верховного главнокомандующего. А я сделаю все, чтобы их заблокировать», — заверил президент.

Додон сказал, что, ознакомившись с ситуацией на полигоне, пришел к выводу, что звучащие в последние недели заявления о возможной дестабилизации вокруг Приднестровья являются спекуляциями.

По его словам, работы по модернизации базы в Бульбоаке «идут по обычному плану». «Никаких сомнительных работ, которые могли бы привести к дестабилизации, я не заметил», — подчеркнул Додон.

При этом он еще раз напомнил, что Молдавия — «нейтральная страна» и не должна идти на сближение с военными блоками, будь то на западе или на востоке. Додон добавил, что если молдавские власти попытаются ввязаться в региональный конфликт и пойдут на «военные приключения», он призовет людей к протестам, чтобы сместить эту власть, и сам станет во главе протестов.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе появилась информация о масштабной модернизации на деньги США молдавской военной базы в Бульбоаке. Проект предусматривает возведение восьми зданий, в том числе жилого здания, отеля, школы, сервисной станции и торгового центра.

Российский вице-премьер, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой. Минобороны Молдавии это отрицает. Президент Додон заявил, что с ним эти планы не согласованы, назвал их очередной провокацией со стороны правительства Молдавии и пообещал разобраться с этим.

Президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.