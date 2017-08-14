Москва, 14 августа, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В последние дни Brent стабилизировались в районе $52 за баррель. Устав от болтанки последних месяцев, цены на нефть фактически игнорируют новостной фон, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Банк России Рубль

«К примеру, на ход торгов на нефтяном рынке практически не оказали влияния обострение отношений между США и Северной Кореей, снижение прогноза мирового потребления нефти от МЭА и слабая статистика по Китаю. Последние два фактора — явный негатив для чёрного золота, но, видимо, нефтетрейдеры смотрят в сторону повышения котировок», — пояснил эксперт.

По его мнению, поводом к росту могут стать данные по запасам в США 15 августа или заседание технического комитета ОПЕК 21 августа.

«Глядя на нефть, курс рубля также сбалансировался в районе круглых отметок. По отношению к доллару — чуть ниже 60 рублей, по отношению к евро — чуть выше 70 рублей. Отмечается стабильный спрос на российскую валюту со стороны инвесторов carry trade. Благодаря этому рубль смотрится уверенно в сравнении с другими валютами развивающихся стран», — считает эксперт.

«14 августа утром пара доллар/рубль опускалась к отметке в 59,4 рубля — к уровню конца июля, но просадка была быстро выкуплена. Как результат, на графике появилась техническая фигура «шип». Вполне возможно, диапазон в 59,4−59,5 рубля за доллар — это ориентир, к которому устремится пара доллар/рубль в случае позитива на нефтяном рынке», — предположил Ткачук.

«Целевые значения по паре евро/рубль ещё более низкие и составляют 70,3−70,4 рубля из-за слабости евро на мировом валютном рынке. В целом для пары доллар/рубль актуальным остаётся боковик 59,30−60,50 рубля за доллар, а для евро/рубль диапазон составляет 70−71,50 рубля», — полагает эксперт.

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