Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко «болел» и «болеет» только за петербургский футбольный клуб «Зенит», а фраза «Ахмат — сила!», которую градоначальник трижды повторил, относилась не к футболу, а ко всем спортсменам Чеченской республики. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Kremlin.ru Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Кибитов сообщил, что видео было снято не перед матчем, а в начале августа, когда делегация Петербурга посещала Чечню. В рамках этого визита в центре Грозного была открыта Санкт-Петербургская улица.

«Если вы познакомитесь с историей Чеченской республики, то кроме футбольного клуба их лозунг «Ахмат — сила!» является вообще лозунгом всех спортсменов в Чечне. У них достаточно много спортивных клубов, которые работают под названием «Ахмат». Насколько я знаю, то видео, которое появилось, в этот момент обсуждали именно развитие спорта в Чеченской республике», — цитирует Кибитова радиостанция «Говорит Москва».

Как писало ИА REGNUM, накануне спикер чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видеозапись, на которой губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Чечни Рамзан Кадыров скандируют фразу «Ахмат — сила!». Аналогичный лозунг выкрикивает присутствующий на ролике председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Видео, которое было опубликовано незадолго до начала игры между чеченской командой «Ахмат» и петербургским клубом «Зенит», Даудов подписал: «Наши друзья из Питера тоже болеют за Ахмат». Добавим, что комментарии к этой записи свидетельствуют о том, что речь идёт всё же о футболе.

Петербуржцы восприняли такое поведение городских властей крайне негативно, заявив, что это «унизительно» и вызывает «гадливые чувства». Такого же мнения оказался и депутат петербургского парламента Максим Резник, заметивший, что ему «брезгливо» и «противно» смотреть ролик.

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Напомним, 15 июня 2016 года Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе Петербурга название «мост Ахмата Кадырова». До сих пор, несмотря на многочисленные попытки противников этой инициативы, петербургский ЗакС так и не внёс в повестку дня референдум о переименовании моста.

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