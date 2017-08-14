Симферополь, 14 августа, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Ремонт водопроводной сети и теплотрассы в центре Симферополя, из-за которого в городе стало ещё больше «пробок», обещают закончить к сентябрю. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер крымского правительства Владимир Серов.

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«В выходные дни работа по реконструкции теплотрассы на улицах Толстого-Карла Маркса продолжалась в заданном темпе. Во вторую смену производились сварочные и изоляционные работы. Заканчиваются подготовительные мероприятия для последующей закладки труб. Подрядчик на этой неделе пообещал закончить укладку верхних лотков для гидроизоляции и последующей засыпки», — отметил Серов, уточнив, что 14 августа на объекте работали 73 человека.

По его словам, благодаря ручному управлению со стороны министерства ЖКХ работу удалось оптимизировать.

«К 1 сентября основные работы в центре Симферополя должны быть окончены. Безопасность детей — прежде всего. Уверен, что с технологической точки зрения, работы можно завершить к указанному сроку», — подчеркнул Серов.

Напомним, неделю назад глава Крыма Сергей Аксёнов публично раскритиковал работу подрядчиков и должностных лиц, ответственных за реконструкцию инженерных сетей на этой улице, пригрозив им увольнением.

«На улице Толстого, где идёт реконструкция теплотрассы и водопроводных сетей, в выходные дни и ночное время суток рабочих нет, работы не ведутся. А ведь надо использовать именно это время, когда нет интенсивного автомобильного движения. Но подрядчики не торопятся. При этом уже есть отставание по срокам, допущенное при уволенном в июле министре ЖКХ Сергее Карпове, который курировал этот объект», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что за этот объект отвечают вице-премьер Владимир Серов и министр ЖКХ Марина Горбатюк. Он также отметил, что за срыв сроков и некачественное выполнение работ будет наказывать вне зависимости от должностей и прошлых заслуг.

Позже, глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев заявил, что для качественного и своевременного проведения работ подрядчику необходимо работать в две смены с большим количеством людей и техники. При этом Бахарев заверил горожан, что ремонт коммуникаций на улице Толстого будет завершён к началу отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт теплотрассы начался в апреле этого года. В первых числах июля в администрации Симферополя заявили, что вместо заявленного трёхмесячного срока, неизбежно незначительное отставание и дополнительное вложение бюджетных средств к уже предусмотренным 121 млн рублей.

Также напомним, что дорога на улице Толстого была лидером по голосованию на «Карте убитых дорог», разработанной Общероссийским народным фронтом. Её реконструкцию власти города запланировали на следующий год.