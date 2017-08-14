Вашингтон, 14 августа, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать «полный набор средств» для защиты себя и своих союзников от любой провокации со стороны КНДР, сообщает 14 августа Press Association.

Dominic D'Andrea, commissioned by the National Guard Heritage Foundation, 1992 Американские интервенты в Корее

Генерал Данфорд в настоящее время находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в его планах посетить Южную Корею, Японию и Китай.

«Программа Северной Кореи по созданию межконтинентальных баллистических ракет угрожает всему мировому сообществу», — подчеркнул представитель вооруженных сил США капитан Даррен Джеймс

«Он (генерал Данфорд) заявил о готовности Америки использовать полный набор средств для защиты наших союзников и самих США», — резюмировал капитан.

Конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном продолжает обостряться. В настоящее время США и Южная Корея проводят крупнейшие совместные военные учения, что вызывает негативную реакцию со стороны КНДР.

Напомним, ракетная программа Северной Кореи, заметно активизировавшаяся за последние месяцы, привела к жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов. Как отмечают эксперты, государства с 1953 года не были так близки к военному конфликту.