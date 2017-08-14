Москва, 14 августа, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Фундаментальные факторы для цен на нефть складываются неблагоприятно, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. По данным ОПЕК продолжает расти добыча картеля.

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«Уже третий месяц подряд они сообщают о росте добычи нефти, причем наращивают производство не только страны, которые пока не подписали соглашение «ОПЕК +» Нигерия, Ливия, Иран, но и Саудовская Аравия», — напомнил эксперт.

«Много вопросов остается у экспертов и к Российской Федерации, есть большие сомнения в том, что наша страна на 100% придерживается принятых соглашений с ОПЕК. С другой стороны океана американские сланцевые компании продолжают наращивать активность, число буровых за неделю выросло на три штуки», — пояснил Богданов.

Таким образом, по его мнению, «со стороны предложения существует явная тенденция к увеличению. А вот спрос может упасть, если тенденция к замедлению Китайской экономики продолжится. Июльские макроэкономические данные были намного хуже ожиданий».

«Поэтому, можно предположить — если уйдет геополитическая напряженность вокруг Северной Кореи, то цены на нефть могут начать динамично снижаться. Целевой уровень по нефти марки Brent — это $50 за баррелей», — полагает эксперт.

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