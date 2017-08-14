Донецк, 14 августа, 2017, 15:32 — ИА Регнум. «С начала выдачи паспортов на утро сегодняшнего дня миграционная служба министерства внутренних дел ДНР выдала 105 100 паспортов республиканского образца. Число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок», — рассказал 14 августа корреспонденту ИА REGNUM начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощек.

Dan-news.info Паспорта ДНР

По словам Владимира Краснощека, с марта 2016 года принято 115 360 заявок. На данный момент паспорт ДНР ожидают еще более 10 тысяч человек.

Напомним, что выдача паспортов в республике началась 16 марта 2016 года. Первоочередное право на получение главного документа ДНР имеют молодые люди, достигшие 16 лет, и граждане, которые потеряли паспорт, выданный Украиной.

В республике на данный момент действует двойное гражданство, поэтому при выдаче новых паспортов украинский паспорт не подлежит изъятию. К тому же многим гражданам республики Украина должна деньги. Это и пенсии, и пособия, и заработные платы. И, как предусмотрено Минскими договоренностями, эти суммы должны быть возвращены людям. А получить их можно будет лишь по украинским документам, удостоверяющим личность.

Напомним, что паспорта республики Украина не признает. Зато их признала Россия, Южная Осетия, Абхазия, куда гражданам ДНР въезд свободный.

Получить паспорт республики имеют право все, кто проживал в Донецке до 7 апреля 2014 года. А те, кто прописан в городах бывшей Донецкой области, занятых сегодня ВСУ (например, в Мариуполе), но живет в ДНР, могут получить паспорт после перерегистрации в ДНР. Ехать на «украинскую сторону» для этого не нужно. Достаточно написать заявление в паспортный стол ДНР о снятии с регистрации там и зарегистрироваться уже на новом месте.

Как показывает практика, желающих получить документ гораздо больше. Кто-то ждет, пока очереди станут меньше, кто-то не может получить паспорт по статусу (например, переехал в республику после 7 апреля 2014 года), ведь требования к будущему гражданину ДНР жесткие. Часть граждан все еще надеется получить, живя в ДНР, гражданство России, тем более что у них есть близкие родственники в РФ.

Читайте также: Захарченко: ДНР интегрируется в состав России

Есть еще одна причина того, что паспорта ДНР получили на сегодняшний день не все желающие. Технически республика пока не может выпускать больше паспортов, о чем говорил глава государства Александр Захарченко.

По срокам паспорт должен быть выдан не позднее месяца со дня обращения, но иногда процедура занимает больше времени.

Для того, чтобы уменьшить очереди, было решено расширить штат миграционной службы, о чем рассказал Владимир Краснощек.

«Для уменьшения очередей расширен штат миграционной службы на 80 единиц. До этого общий штат насчитывал 280 человек», — сказал он.

Также дополнительно открыто три центра выдачи паспортов на базе городских управлений миграционной службы. Всего в настоящее время в республике работает 33 таких учреждения.