Москва, 14 августа, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Основная борьба на внутреннем российском рынке в паре доллар-рубль развернулась за уровень 60 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

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По его словам, «негативными для рубля были внешние геополитические факторы. Прежде всего, обострение ситуации вокруг Северной Кореи, что вызвало всплеск рисков на глобальных рынках и заставило инвесторов уходить из связанных с риском активов, в том числе и из российских».

«Однако этот негатив компенсировал рост цен на нефть до $52 за баррель и российские внутренние проблемы с ликвидностью. Главным индикатором нездоровой обстановки внутри российской банковской системы служит показатель операций РЕПО банков с ЦБ по фиксированной десятипроцентной ставке», — пояснил эксперт.

«Так вот, уровень таких операций 11 августа вырос до максимума за 2017 год, до 666 млрд рублей. С учетом того, что скоро начнется налоговый период, очевидная нехватка рублей будет поддерживать российский рубль», — считает Богданов.

«Поэтому можно предположить, что затяжная борьба за уровень 60 рублей за доллар продолжится и 15 августа, и 16 августа, и, возможно, до конца текущей недели», — полагает эксперт.

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