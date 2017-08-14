Киев, 14 августа, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Чтобы продать Киностудию им. Александра Довженко, с нее необходимо снять статус национальной, заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, сообщает 14 августа «Украинская правда».

Kamelot Киностудия им. Довженко

По его словам, правительство Украины действительно намерено приватизировать киностудию, хотя и в «долгосрочной перспективе». На данный момент Киностудия им. Довженко внесена в список предприятий, которые правительство планирует «отсортировать», то есть вывести из госсобственности.

Читайте также: В украинских школах перестанут изучать творчество Александра Довженко

Нефедов отметил, что правительство Украины могло бы в ближайшее время продать киностудию, однако не может этого сделать по законодательству. Прежде, чем приватизировать Киностудию им. Довженко, ее необходимо вывести из статуса национальной, а для этого нужно изменить украинские законы.

«Для этого нужно много изменений в разное законодательство», — сказал Нефедов.

Также в пресс-службе министерства отметили, что функции управления киностудией, цирками и другими культурными учреждениями являются «несвойственными» государству, а, значит, данные учреждения должны быть приватизированы.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о намерении правительства Украины продать Киностудию им. Довженко. Главной причиной продажи является необходимость соблюдать условие Международного валютного фонда (МВФ) приватизировать ряд гособъектов.