Саратов, 14 августа, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Саратове число учащихся, закончивших обучение в 11 классе, составило 3307 человек, в 2016 году их было 3350. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, аттестаты о среднем общем образовании получили 3300 выпускников.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Самым популярным предметом для сдачи на итоговой аттестации является обществознание — его сдавали 59% (в 2016 году — 57,9%), — пояснили в комитете образования мэрии. — В числе наиболее выбираемых остались физика — 29,3% (2016-й — 27,9%), история — 21,4% (2016-й — 19,6%). Растет интерес к химии — 12,7% (2016-й — 12,3%), информатике — 12,7% (2016-й — 10,5%), французскому языку — 11,5% (2016-й — 7,3%), английскому языку — 9,2% (2016-й — 8,1%), литературе — 6,4% (2016-й — 6,3%) и географии — 3,5% (2016-й — 3,2%). Несколько ниже доля сдававших биологию — 15,8% (2016-й — 17,3%). На прежнем уровне остается интерес к немецкому языку — 3,6% (2016-й — 3,6%)».

Согласно предоставленным данным, ЕГЭ по русскому языку в Саратове сдавал 3201 выпускник очной формы обучения. 99,97% экзаменуемых достигли минимальных пороговых значений, 37% набрали свыше 80 баллов. Успеваемость экзамена по математике на базовом уровне составила 99,6%. В Саратовской области ЕГЭ на максимальный балл сдали 87 выпускников. Из них 53 — выпускники школ Саратова. Трое обучающихся получили 100 баллов по двум предметам: выпускник лицея № 37 — по физике и русскому языку, двое выпускников физико-технического лицея — по информатике и русскому языку, по информатике и физике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове обучение в девятых классах завершили 6690 учащихся (в 2016-м — 6338), к экзаменам допустили 6620 (1,1% получили справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы основного общего образования). Аттестаты об основном общем образовании получили 6581, аттестаты особого образца — 212 человек.

39 учащихся, не прошедших ГИА или получивших неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в июне в дополнительные сроки, а также трое из них, удаленных с экзаменов, смогут пройти переэкзаменовку в сентябре.