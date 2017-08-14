Москва, 14 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Около половины жителей России (49%) за последний год жертвовали свои деньги кому-либо или участвовали в благотворительных акциях различного рода. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Гвидо Рени. Благотворительность. 1604-1607

24% подавали милостыню. 16% отправляли sms, делали платный звонок на указанный номер, когда видели по ТВ или в интернете сообщения о нуждающихся в помощи. 13% сдавали деньги, давали наличными для помощи коллегам на работе, соседям, знакомым, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 11% оставляли деньги в церкви.

Жители России чаще всего предпочитают помогать адресно: 17% опрошенных поддерживают деньгами конкретных людей, включая подаяние милостыни.

Безвозмездно отдают вещи и продукты, приносят их на пункты сбора помощи, отдают конкретным людям 15%.

Из общественных организаций чаще всего поддерживают деньгами религиозные организации (13%) и благотворительные фонды, помогающие детям и старикам (7%).

4% граждан РФ поддерживают материально организации, собирающие средства на поддержку жителей Донецка и Луганска.

Неохотно жители России жертвуют средства гражданским объединениям и организациям (наблюдатели за выборами, общественные расследования, защита памятников архитектуры и проч.), культурным и правозащитным организациям (1% респондентов).

Опрос проведен 1 — 19 декабря 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственной думы РФ большую часть доходов, полученных в 2016 году, направили на благотворительные цели.