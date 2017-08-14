Бишкек, 14 августа, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии призвал жителей и гостей страны проявлять повышенную бдительность из-за роста риска возможных терактов. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил официальный представитель киргизстанских спецслужб Рахат Сулайманов, пишет ИА «АКИpress».

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

По его словам, международные террористические организации в последнее время все чаще пытаются организовать теракты и нападения на граждан Киргизии и находящихся на ее территории иностранцев.

Сулайманов попросил киргизстанцев оказывать содействие сотрудникам ГКНБ и работникам правоохранительных органов в обеспечении национальной безопасности и правопорядка, а также незамедлительно сообщать силовикам обо всех подозрительных лицах и фактах.

«Специальное ведомство отмечает, что главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу, остаются террористическая организация «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Сирожиддином Мухтаровым (он же Абу Салох), объявленным в международный розыск за организацию теракта в посольстве Китая, а также Бурханидин Жантораев, Ильяс Сабиров и другие лица, находящиеся в международном розыске и пребывающие на территории Сирии и Турции», — резюмирует киргизстанское интернет-издание.

ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 2016 года на посольство Китая в столице Киргизии напал террорист-смертник из группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Преступник заехал на микроавтобусе на территорию диппредставительства, после чего привел в действие мощное самодельное взрывное устройство.

В результате теракта пострадали несколько человек из обслуживающего персонала посольства, но никто, кроме самого нападавшего, не погиб.

Отметим, что только по официальным данным, свыше 500 граждан Киргизии были завербованы террористическими и религиозно-экстремистскими группировками, после чего уехали воевать против правительственных сил в Афганистан, Сирию и Ирак. С начала 2017 года сотрудники киргизстанских спецслужб и правоохранительных органов арестовали нескольких террористов, намеревавшихся устроить теракты не только в Киргизии, но и на территории других стран ближнего зарубежья. У боевиков было конфисковано большое количество оружия, взрывчатки и боеприпасов.

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