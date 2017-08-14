Спецслужбы Киргизии: Граждане должны быть бдительными — возможны теракты
Бишкек, 14 августа, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии призвал жителей и гостей страны проявлять повышенную бдительность из-за роста риска возможных терактов. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил официальный представитель киргизстанских спецслужб Рахат Сулайманов, пишет ИА «АКИpress».
По его словам, международные террористические организации в последнее время все чаще пытаются организовать теракты и нападения на граждан Киргизии и находящихся на ее территории иностранцев.
Сулайманов попросил киргизстанцев оказывать содействие сотрудникам ГКНБ и работникам правоохранительных органов в обеспечении национальной безопасности и правопорядка, а также незамедлительно сообщать силовикам обо всех подозрительных лицах и фактах.
«Специальное ведомство отмечает, что главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу, остаются террористическая организация «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Сирожиддином Мухтаровым (он же Абу Салох), объявленным в международный розыск за организацию теракта в посольстве Китая, а также Бурханидин Жантораев, Ильяс Сабиров и другие лица, находящиеся в международном розыске и пребывающие на территории Сирии и Турции», — резюмирует киргизстанское интернет-издание.
ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 2016 года на посольство Китая в столице Киргизии напал террорист-смертник из группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Преступник заехал на микроавтобусе на территорию диппредставительства, после чего привел в действие мощное самодельное взрывное устройство.
В результате теракта пострадали несколько человек из обслуживающего персонала посольства, но никто, кроме самого нападавшего, не погиб.
Отметим, что только по официальным данным, свыше 500 граждан Киргизии были завербованы террористическими и религиозно-экстремистскими группировками, после чего уехали воевать против правительственных сил в Афганистан, Сирию и Ирак. С начала 2017 года сотрудники киргизстанских спецслужб и правоохранительных органов арестовали нескольких террористов, намеревавшихся устроить теракты не только в Киргизии, но и на территории других стран ближнего зарубежья. У боевиков было конфисковано большое количество оружия, взрывчатки и боеприпасов.
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