Симферополь, 14 августа, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Крыму вечером 14 августа и днем 15 августа ухудшатся погодные условия: ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер, сообщает региональный главк МЧС РФ.

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По данным ведомства, на полуострове пройдут ливни, ожидаются град и ветер до 20−25 м\с. Из-за непогоды возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных рекламных конструкций и ветхих строений.

Также возможно подтопления низменностей и нарушения работы ливневых систем. На период непогоды может быть приостановлено движение на паромной переправе.

Время ожидания погрузки на паром может увеличиться в обоих направлениях. МЧС рекомендует жителям полуострова и туристам воздержаться от походов в годы и выхода в море, а также не находиться в период грозы в водоеме, на открытой местности, возвышенностях, под линиями электропередач и вблизи металлических конструкций.

Особое внимание необходимо обратить на безопасность и местонахождение детей. Непогода продлится до вечера 15 августа.