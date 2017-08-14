Краснодар, 14 августа, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае продолжается горячая уборочная страда. В скором времени начнётся уборка кукурузы и риса. Агрария предстоит обмолотить 679,5 тыс. га и 122 тыс. га соответственно. Что касается каравая 2017 года, то погодные условия, которые не раз испытывали на прочность хлеборобов края, на качестве и количестве убранного урожая не сказались, передаёт ИА REGNUM 14 августа.

Dsh.krasnodar.ru Уборка зерновых

В 2017 году, несмотря на снижение площади сева зерна культур почти на 50 тыс. га, край собрал 10 млн 364 тыс. тонн — это на 212 тыс. тонн боле, чем в 2016 году. Урожайность составила 63,3 ц/га. Как отметили в краевом минсельхозе, это самый высокий по России показатель.

Для сравнения: в Ростовской области, где, по данным Минсельхоза РФ, площадь сева зерновых в два раза больше (2,9 млн га против 1,6 га на Кубани), валовой сбор превысил 12 млн тонн при средней урожайности более 40 ц/га. Аграрии Ставропольского края собрали порядка 9 млн тонн зерновых, средняя урожайность — 43,4 ц/га.

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Аграрии Кубани уже намолотили более 7,6 млн тонн зерна нового урожая

Как отметил замглавы Кубани Андрей Коробка, 85% собранной в крае пшеницы обладают высокими хлебопекарными качествами. Также за счёт увеличения посевов зерновой кукурузы по всем прогнозам есть шанс побить рекорд 2016 года по урожаю. Планируется, что объем производства кукурузы составит 3,7 млн тонн, риса — не менее 900 тыс. тонн.

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Несмотря на непростые погодные условия, идёт в плановом режиме уборочная кампания и в Волгоградской области. Штабы по сбору урожая в муниципальных образованиях работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в регионе зерновые убраны на площади 1,5 миллиона гектаров, что составляет порядка 72% общей площади. Намолочено 4,5 млн тонн зерна при средней урожайности 29,3 центнера с гектара.

Именно такое количество зерна было собрано в Волгоградской области по итогам всего сезона 2016 года. Средняя урожайность на аналогичную дату прошлого года была также ниже — 27 центнеров с гектара.

Уборка зерновых культур завершается и в Астраханской области. По оперативным данным на 14 августа ранних зерновых и озимых культур уже намолочено 19 514 тонн, что на 142% больше к уровню прошлого года. В том числе, яровой ячмень — 11 122 тонн, тритикале — 1935 тонн, озимая пшеница — 6356 тонн.

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Выдался 2017 год непростым и для аграриев Адыгеи. Осадки превысили агроклиматическую норму в 1,5 раза. Несмотря на сложности, хозяйства республики намолотили более 422 тыс. тонн зерна при средней урожайности 47,3 ц/га. Валовый сбор озимой пшеницы составил свыше 362 тыс. тонн, озимого ячменя — более 51 тыс. тонн. Общая урожайность зерновых культур с учётом кукурузы и риса прогнозируется в объёме более 600 тыс. тонн.

Добавим, что, по прогнозу Российского зернового союза, урожай в России в 2017 году составит 115−118 млн тонн, этот результат близок к рекордному показателю 2016 года. Тогда страна получила около 120−121 млн тонн зерна.