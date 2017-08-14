Дамаск, 14 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Более 600 тыс. человек вернулись в Сирию с начала 2017 года, большая часть из них в город Алеппо, сообщает 14 августа Agence France-Presse.

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Данные приводит Международная организация по миграции. По ее информации, с января по июль 2017 года в страну вернулось 602 тыс. 759 человек.

Причины, побудившие беженцев вернуться на родину, заключаются в улучшении ситуации в области экономики и безопасности в тех районах, которые были освобождены от террористов.

84% вернувшихся находились на территории Сирии, но в других районах страны. Остальные 16% прибыли из соседних Турции, Ливана, Иордании и Ирака.

Свыше 25% репатриантов заявили, что вернулись для защиты своей собственности, около 25% подчеркнули, что причиной возвращения стало улучшение экономической ситуации, 11% убеждены, что теперь в своих домах они могут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается уже шесть лет, однако в последние месяцы можно наблюдать значительное улучшение ситуации, связанное, в частности, с освобождением провинции Алеппо от террористов, а также с соглашением о прекращении огня между правительством Сирии и так называемой умеренной оппозицией.