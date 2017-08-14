Киев, 14 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. На Украине повышение пенсий, которое должно произойти с 1 октября, окажет наибольшее влияние на индекс потребительских цен в 2018 году. Об этом в эфире украинского «Радио Вести» заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

«Мы считаем, что основной эффект будет в 2018 году… Он будет не настолько большим, чтобы не быть нивелированным мерами монетарной политики», — сказал Николайчук. При этом директор департамента НБУ уточнил, что влияние этого фактора на рост инфляции все же будет меньшим, чем эффект от повышения минимальной зарплаты до 3.200 гривен (124 долл), которое произошло с 1 января 2017 года.

3 августа НБУ сообщал, что к концу 2017 года уровень инфляции в Украине может не замедлиться до 9,1%, как ранее прогнозировалось регулятором. «Опубликованный в июле 2017 Инфляционный отчет предусматривает, что инфляция на конец 2017 года замедлится до 9,1%. Однако с момента публикации прогноза возросли риски более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года», — говорилось в сообщении.

В июне 2017 года на Украине показатель инфляции в годовом измерении достиг годового пика. «Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) был выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания», — признали в Нацбанке. По данным регулятора, рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие повышения мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов. В то же время рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания НБУ из-за потери части урожая и изменения в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя потребительской инфляции. Базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что пенсионная реформа предусматривает выплату надбавок к пенсии многим украинцам. «С 1 октября… будет пересмотрен размер пенсий почти половине наших действующих пенсионеров — 5 млн 600 тыс. людей. Причем, им пенсия будет повышена достаточно существенно, исходя от индивидуального размера коэффициента заработка трудового стажа. Кроме того, планируется повысить социальные стандарты и перенести время повышения с 1 декабря на 1 октября 2017-го года, что позволит еще почти 3 млн человек пересмотреть размер пенсий, отменить налогообложение пенсий, которое сегодня присутствует для тех, кто работает и получает пенсию. И ряд других существенных моментов», — сообщил Рева на пресс-конференции.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла за основу проект пенсионной реформы. Осенью парламент рассмотрит правительственных проект реформы во втором чтении и в целом. Документ предполагает целый ряд нововведений как для действующих, так и для будущих пенсионеров. В частности, будут пересчитаны пенсии 5,6 миллионов пенсионеров. Предполагается, что пенсии вырастут от 200 до более чем 1000 гривен (от 7,7 до более 39 долл). Кроме того, вводится «эффективный пенсионный возраст», согласно которому, часть украинцев выйдет на пенсию в 63 или 65 лет. При этом минимальное требование для получения пенсии в 65 лет не меняется, его закрепили на уровне 15 лет. А вот требования для пенсии в 63 и 60 лет будут расти 10 лет, увеличиваясь с каждым годом на 12 месяцев. Так, к 2028-му в 60 лет получить свою пенсию смогут украинцы, которые имеют как минимум 35 лет трудового стажа.