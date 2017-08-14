Севастополь, 14 августа, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Ольга Емельяненко уволена с должности директора департамента здравоохранения Севастополя. С 14 августа руководить департаментом будет Антон Бахлыков, приехавший из Екатеринбурга. Об этом заявлено на аппаратном совещании в правительстве 14 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Первыми шагами на посту новый руководитель департамента назвал исправление ситуации в лекарственном обеспечении населения, доступность медпомощи жителям сельской зоны и разрешение кадрового дефицита врачей-специалистов.

«Болевая точка — это доступность здравоохранения, амбулаторно-поликлинической помощи, строительство новых поликлиник, а также управленческие моменты», — сказал Бахлыков.

Он также отметил, что в ближайшее время в здравоохранении Севастополя будет изменена система привлечения медицинских кадров — перевод на контракты и профессиональная мотивация специалистов.

«Это позволит всем эффективно работающим врачам получать приличную зарплату, стимулировать работающих врачей независимо от возраста и также привлечь новых специалистов», — добавил Бахлыков.

Он также анонсировал программу приоритетных для города специальностей медицинских работников и усовершенствование взаимодействия с территориальным фондом ОМС.

Следующая задача — запустить в эксплуатацию «тяжелое» оборудование, которое закуплено по программе модернизации и простаивает в течение двух лет.

Глава горздрава сообщил, что для скорейшего ввода высокотехнологичное оборудование — а это передвижной ядерный магнитно-резонансный томограф, приобретенный для детской больницы, и линейный ускоритель для онкологического диспансера — пройдут экспертизу технического состояния. После чего будет решаться: либо выделять дополнительные средства, либо воздействовать на поставщиков для проведения ремонта оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Контрольно-счетная палата Севастополя признала неэффективным исполнение программы модернизации здравоохранения. Пятая часть выделенных бюджетом средств израсходована с нарушением норм законодательства.

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Новый глава горздрава прибыл в Севастополь из Екатеринбурга, он работал в системе здравоохранения в четырех субъектах Сибирского, Уральского и Приволжского округов.

Добавим, что прежний руководитель здравоохранения Ольга Емельяненко проработала в должности год, сменив на посту Эдуарда Восканяна. До приезда в Севастополь она руководила здравоохранением города Балаково в Саратовской области.