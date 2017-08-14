Пекин, 14 августа, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Несколько тысяч учащихся британских начальных школ с сентября 2017 года начнут изучать математику по учебным пособиям, разработанным китайскими специалистами. Группа компаний Collins Learning и китайская Shanghai Century Publishing Group подписали соглашение о публикации английских переводов пособий, по которым учатся школьники в Шанхае.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Переводы пособий были объединены в серию «Real Shanghai Maths». Серия представлена 36 пособиями, которые были дословно переведены с китайского языка. Единственным исключением стал графический символ валюты — в британском варианте юани были заменены на фунты, пишет «Синьхуа».

По словам представителя Shanghai Century Publishing Group, создание «Real Shanghai Maths» является уникальным опытом для Британии и Китая. Впервые в истории европейская страна заимствовала учебные пособия, разработанные на территории КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский школьник, написавший письмо королеве Великобритании Елизавете II, спустя два месяца получил письмо из Букингемского дворца. Несколько месяцев назад 7-летний Цзинь Ханьмяо отправил письмо в Великобританию, в котором мальчик написал о путешествии первого грузового поезда, который вернулся из Лондона в китайский Иу за 19 дней.