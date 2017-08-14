Симферополь, 14 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Крыму вечером 14 августа и в течение суток 15 августа ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер, сообщает 14 августа пресс-служба Главного управление МЧС России по региону.

Алексей Саврасова. Перед грозой. 1880

«В связи с прохождением холодного фронта вечером 14 августа, в течение суток 15 августа в Крыму и в том числе в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м\с», — говорится в сообщении.

Сообщается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых конструкций и ветхих строений.

В ведомстве добавили, что в целях безопасности людей движение на паромной переправе на период непогоды, возможно, будет временно приостановлено. Крымские спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова воздержаться от поездок.

«Тем, кто уже находится на паромной переправе, запастись терпением, поскольку из-за сложных метеоусловий время ожидания погрузки на паром может увеличиться в обоих направлениях», — подчеркнули в пресс-службе.

В МЧС также рекомендуют воздержаться в этот период от походов в горы и выхода в море, во время грозы избегать нахождения в водоёмах, на открытой местности, возвышенностях, под линиями электропередач и вблизи металлических конструкций.