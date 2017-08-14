Красногорск, 14 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. С начала 2017 года в медицинские учреждения сельской местности в Московской области приехали на работу 119 врачей, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя областного правительства Ольги Забраловой.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Врач, приехавший на работу в сельскую местность, может получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Земский доктор».

«Программа работает на софинансировании: средства на выплату предоставляются из федерального и регионального бюджетов», — отметила Забралова.

Напомним, программа «Земский доктор» начала действовать в Московской области в 2012 году. За четыре года (2012−2016 гг.) в Подмосковье в сельскую местность приняты на работу 805 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в регионе планируется привлечь 150 врачей в рамках федеральной программы «Земский доктор», заключается в сообщении.

Добавим, обязательные требования к участникам: высшее медицинское образование, возраст не старше 50 лет, заключение трудового соглашения на работу в сельской местности на срок не менее пяти лет

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