Лондон, 14 августа, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Лондоне с 21 августа «замолчит» одна из главных достопримечательностей: часы на башне Биг-Бен закроют на ремонт, говорится в сообщении Палаты общин британского парламента.

Mary_R_Smith Биг Бен

Ремонт продлится четыре года. Все это время будет молчать 14-тонный часовой колокол, это делается для обеспечения безопасности рабочих.

Сами же часы будут идти. В парламенте уточнили, что колокол все же можно будет услышать: в особые моменты.

В ходе реставрации будут обновлены маятник, часовой механизм и сама башня. Пауз в работе часов не было последние 157 лет, единственным исключением стал 2013 год, когда часы замолчали в день похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер.

Последний раз механизмы часов чинили в 2007 году, а серьезный ремонт проводили более 30 лет назад. Реконструкция будет стоить около 29 млн фунтов.

При этом башню реконструируют отдельно от всего здания Парламента — этот проект еще не согласован. По предварительным данным, он может обойтись британскому бюджету в 5,7 млрд фунтов ($7,4 млрд), в первую очередь дорого будет стоить замена всех инженерных систем здания.