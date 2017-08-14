Ярославль, 14 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. На сайте Госзакупок размещен аукцион на оказание юридических услуг по вопросам, связанным с изменением структуры собственности и территориальной сферы деятельности ОАО «Ярославльводоканал», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ярославльводоканал» готов оплатить юридические услуги

Срок исполнения контракта — 1 месяц. На эти цели планируют потратить 1 млн 200 тысяч рублей. Источник финансирования — собственные средства ОАО «Ярославльводоканал».

В обязанности победителя аукциона входит сопровождение вопросов, связанных с изменением структуры управления предприятия и расширением его территориальной сферы деятельности, вопросы трудового законодательства, «юридический аудит» деятельности ОАО «Ярославльводоканал» в связи с изменением структуры владения обществом.

Кроме того, в связи с передачей в собственность области «Ярославльводоканала» юристам предстоит заниматься темами тарифного регулирования, правовыми вопросами организации контроля водопотребления и водоотведения, юридическим аудитом в отношении объектов недвижимости, эксплуатируемых ОАО «Ярославльводоканал» и планируемых к передаче в связи с расширением, а также представлять интересы предприятия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

Между тем еще весной на предприятии существовал свой штат юристов.

Напомним, депутаты муниципалитета города Ярославля на внеочередном заседании представительного органа 12 июля приняли решение о передаче в собственность Ярославской области 100% акций ОА «Ярославльводоканал» и имущества МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем».

Заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко, который представил аргументацию областной власти, отметил, что передача в собственность области активов всех предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципальных образований, позволит привлечь федеральные и частные инвестиции в эту сферу, реконструировать существующие водоводные сети и построить новые очистные сооружения.