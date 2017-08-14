Анадырь, 14 августа, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Российские ученые впервые проведут исследования популяционной структуры и миграций китообразных на Чукотке. Об этом 14 августа сообщается на сайте национального парка «Берингия».

Noaa.gov Общение молодого серого кита с людьми, 1972 г.

"Цели нашей экспедиции разнообразны — во-первых, обнаружение мест концентрации китообразных, для этого мы прошли на яхте вдоль всего побережья. Кроме того, наша задача — выяснение популяционной структуры китообразных разных видов, изучение миграций», — приводятся в сообщении слова начальника экспедиции Ольги Филатовой.

По ее словам, в ходе экспедиции необходимо определить, как локальные стада связаны друг с другом и с местами размножения.

Основными объектами изучения являются горбач и косатка. Ученые проводят фотоидентификацию животных и собирают генетические пробы. Кроме того, у косаток записывают голоса.

Подобные исследования проводятся на Чукотке впервые. Раньше китообразные изучались только на Камчатке и Командорских островах. По слова ученых, планируется фотографировать косаток и горбачей и сравнить их с базой, собранной на Камчатке и Командорах. Это возможность определить, перемешиваются ли локальные стада.

Ученые объясняют, все имеющиеся на сегодняшний день сведения о китообразных Чукотки были получены на китобойных судах в 60-х годах. Гарпунные метки, поставленные в то время на горбачей, давали невысокий результат — из 70 меток вернулось только три.

В первые дни экспедиции учёным удалось взять пробы у нескольких горбачей в бухте Ткачен. Особенностью чукотских китов является то, что они заходят во фьорды и подходят совсем близко к берегу, что облегчает работу исследователей.

Экспедиция пробудет на территории парка до 12 сентября. Ученые будут провить исследования в заливе Гильмимыль.