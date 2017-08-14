Лондон, 14 августа, 2017, 14:28 — ИА Регнум. 55-летний актер Том Круз, который пытался выполнить трюк во время съемок шестой части фильма «Миссия невыполнима», получил серьезную травму. Об этом сообщает американское издание TMZ.

Mtv.ca Том Круз

«Актер Том Круз получил травму на съемках фильма «Миссия невыполнима — 6», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в Лондоне. Актер Круз, который часто сам выполняет довольно опасные трюки, на этот раз должен был перепрыгнуть с одной крыши на другую. Но при прыжке артист сильно ударился о стену здания.

Насколько серьезную травму получил Том Круз пока неизвестно.