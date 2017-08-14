Москва, 14 августа, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Нефть Brent на дневных торгах 14 августа опять дешевеет. Днем цена опустилась до $51,67 за баррель, что на 0,4% ниже закрытия 11 августа. Пока котировки Brent застопорились в довольно узком коридоре в $51−52 за баррель, и, похоже, останутся там еще некоторое время, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефтяная вышка

По ее мнению, на уровень в $53 за баррель у биржевых игроков, видимо, идти нет сил, а на уровень в $50 и ниже — нет желания. Тем временем, техасская нефть WTI дешевеет меньше — на 0,28% к закрытию в пятницу.

«16 августа будет опубликована очередная порция данных от Минэнерго США относительно изменения коммерческих запасов нефти в США за неделю. Рынок ожидает, что запасы нефти в США сократятся меньше, чем неделей ранее — всего на 2,72 млн баррелей. Такие сдержанные ожидания экспертов не являются позитивом для рынка», — считает эксперт.

«Главный негатив для нефтяного рынка 14 августа пришел из Китая. Агентство Reuters сообщило, что Sinopec и Petrochina с июля сократили мощности своих НПЗ на 10%. Нефтяной рынок опасается снижения спроса на черное золото в Китае, что может свести на нет все усилия ОПЕК и независимых производителей нефти по сокращению добычи», — пояснила Мильчакова.

«Скорее всего, в ближайшие дни котировки Brent по-прежнему будут оставаться в коридоре $51−52 за баррель. На положительных новостях, тем не менее, возможен краткосрочный рост до $53 за баррель», — полагает эксперт.

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