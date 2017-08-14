Американский прогноз атомной войны, бильярд для русских судей: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Теневой мир»: В США спрогнозировали количество жертв атомной войны;
- Ответная политика: Вашингтон сам «заморозил» сотрудничество с Россией;
- Исключить политический экстремизм: В России может появиться Агентство национальной кибербезопасности;
- Вместо работы — бильярд? Счётная палата России нашла нарушения на Ямале;
- Борьба с «борзотой»: к чему привело вмешательство Путина?