Москва, 14 августа, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Доработанная версия административного регламента для сотрудников ГИБДД закрепит тенденцию корректного общения с водителями, такое мнение выразили опрошенные РИА «Новости» автоэксперты.

Черкасский Андрей ИА Крассная Весна Сотрудник ДПС. Москва

Напомним, на федеральном портале проектов правовых актов появилась доработанная версия административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. Согласно регламенту, сотрудники ГИБДД, беседуя с участниками дорожного движения, должны вести себя вежливо и тактично, обращаться на Вы, проявлять спокойствие и выдержку.

Также инспектор должен избегать реплик или действий дискриминационного характера, имеющих отношение к возрасту, полу, национальности, политическим или религиозным предпочтениям участников движения.

Координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что он положительно относится к поправкам, которые должны закрепить существующее положение вещей.

«В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99 процентов — общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет», — отметил он.

При этом Шкуматов считает позитивным то, что эта сложившаяся практика будет закреплена в административном регламенте.

«Раньше фамильярность инспектора наказать нельзя было, но все равно они старались общаться нормально. А сейчас появляется, скажем так, некое основание для того, чтобы инспекторов, которые ведут себя неподобающе, можно было наказывать и дальше принимать какие-то меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения», — добавил Шкуматов.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что сотрудники полиции должны придерживаться новых правил и «без регламента».

«Прописывать какие-то вещи, которые и так уже приняты большинством… Мне кажется, это уже слишком», — сказал он.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что в действующем регламенте прописано «фактически то же самое».

«Если он невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи «нельзя» — он все равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение… Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей», — подчеркнул Травин.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России действует регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения, утверждённый в 2009 году. Новый регламент должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года, однако документ отправили на доработку. Срок вступления в силу нового регламента будет зависеть от процесса согласования с другими федеральными органами исполнительной власти.

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