Ярославль, 14 августа, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Крыму выделено 500 гектаров под выращивание ранних сортов картофеля для жителей Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Картофель для Ярославской области вырастят в Крыму

СК «Коммунар», зарегистрированный в Некрасовском районе, и Корпорация развития Республики Крым подписали меморандум о выращивании картофеля. Объем инвестиций составит порядка 200 миллионов рублей. Кроме этого, в Крыму будет создано овощехранилище, в котором единовременно может быть складировано 10 тысяч тонн продукции. Предусмотрено создание 75 рабочих мест, а проект будет реализован на территории агропромышленного парка «Вересаево».

«Для Ярославской области это очень важный проект — импортозамещающий. На крымской площадке для жителей нашего региона будут выращиваться ранние сорта взамен египетского картофеля, который первым поступает на торговые площадки. Это позволит выстроить взаимообменную логистическую технологию между регионами. Поздний картофель из Ярославской области будет поступать в Крым, ранний из Крыма — в наш регион», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Пятью месяцами ранее власти Ярославской области заявили о создании в регионе картофельного кластера

Субсидии на развитие инновационных и промышленных кластеров предоставляют Минэкономразвития и Минпромторг. Благодаря господдержке картофельный кластер может получить 200 миллионов рублей. В настоящее время в Ярославле реализуется проект по строительству оптово-распределительного центра. Он будет действовать на территории промышленного парка «Новоселки».