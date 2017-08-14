Киев, 14 августа, 2017, 13:53 — ИА Регнум.

Ракетные двигатели, обеспечившие успех ракетной программы КНДР, способной теперь, по всей видимости, нанести удар по территории США, могли прибыть с одного из крупнейших на Украине предприятий, в том числе и не без помощи России, сообщает The New York Times.

Флаг Северной Кореи

Такая информация поступила от Международного института стратегических исследований, опубликовавшего 14 августа соответствующий доклад. Приведенные в нем данные могут помочь пролить свет на столь внезапный успех разработок Пхеньяна, сумевшего добиться настоящего прорыва после ряда неудачных пусков, часть из которых могла быть вызвана саботажем США.

Анализ разведывательного ведомства основан на фотографиях, на которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели. Аналитики института пришли к выводу, что двигатели созданы по образцу советских двигателей РД-250, которые обладают достаточной мощностью для доставки до 10 термоядерных зарядов на другой континент.

Их производством занимается только одно предприятие — украинский «Южмаш», расположенный в Днепропетровске. Оно оставалось одним из основных производителей ракет даже после того, как Украина объявила о своей независимости. Тем не менее после свержения президента Украины Виктора Януковича предприятие постигли сложные времена, с чем и связывают американские эксперты возможность того, что именно «Южмаш» и стал основным источником двигателей для проведенныхв июле в КНДР ракетных испытаний.

«Вполне возможно, что эти двигатели прибыли с Украины — возможно, незаконным путем, — отметил сотрудник института Майкл Эллеман. — Основной вопрос состоит в том, сколько их у Пхеньяна и помогают ли им украинцы сейчас».

Выводы экспертов также подтверждаются информацией ООН, согласно которой спецслужбы КНДР пыталась шесть лет назад выкрасть ракетные технологии с одного из украинских комплексов. Тогда было арестовано два гражданина КНДР. Теперь эксперты уверены, что на фоне хаоса «послереволюционной» Украины в Пхеньяне могли предпринять более успешную попытку.

В свою очередь, на «Южмаше» еще в 2016 году опровергли информацию о том, что комплекс находится в сложном финансовом положении, а также что он продает свои технологии за рубеж. Эксперты из США не склонны верить этому опровержению, отмечая, что нынешние украинские власти могут и не контролировать то, что происходит на предприятии. Поэтому то, как созданные в СССР двигатели РД-250 попали в КНДР, по-прежнему является загадкой.

Со своей стороны, Эллеман не стал исключать возможность того, что к передаче двигателей КНДР причастен российский концерн «Энергомаш», у которого значительные связи с украинским комплексом. Он добавил, что часть двигателей могла находиться на складах в России.

Более того, тот факт, что ракеты все же попали в КНДР, несмотря на широкий спектр санкций ООН, говорит о провале спецслужб, занимающихся мониторингом деятельности Пхеньяна.