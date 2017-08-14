Ярославль, 14 августа, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Ярославское ГИБДД направило в мэрию Ярославля официальный запрос с просьбой предоставить разрешение на пешеходный переход с надписью «Ярославль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском ГИБДД.

Креативный пешеходный переход до сих пор не согласован

Месяц назад в Ярославле на площади Волкова появился необычный пешеходный переход. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» совместно с «ЯрАвтоДор» приняли решение написать слово «Ярославль» в стиле древнерусской азбуки. Этот креативный переход является копией переходов в Химках.

По закону, если переход соответствует ГОСТу, то мэрия города разрешение на него спрашивать не должна. Если же он выходит за требования ГОСТа, то нестандартное оформление должно согласовываться с ГИБДД России.

Ярославское управление ГИБДД проинформировало мэрию Ярославля о необходимости получить разрешение для установки неформатного перехода. Там сказали, что письмо с запросом согласования уже отправлено в ГИБДД России. Прошло больше месяца, но документа из мэрии в ярославском ГИБДД так и не получили.

«Тогда мы сделали официальный запрос в мэрию Ярославля с просьбой предоставить разрешение на установку красного перехода. Нам должны ответить в течение месяца, без учета времени на почтовую доставку. Этот запрос мы отправили на прошлой неделе по факсу, так что должны получить ответ быстрее. Надеюсь, что до 1 сентября мы закроем вопрос по этому переходу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела дорожного надзора Управлении ГИБДД Ярославской области Максим Огневой.