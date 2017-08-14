Донецк, 14 августа, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Горняки ДНР с начала 2017 года прошли почти 19 500 метров горных выработок. Об этом 14 августа сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Шахтёр. Советская фотография

За семь месяцев 2017 года шахтеры ДНР прошли 19 447 метров горных выработок, из которых вскрывающих и подготавливающих — 13 983 метров. План перевыполнен на 727 метров. В ведомстве сообщили, что в августе государственным шахтам поставили задачу пройти более 2 километров горных выработок и добыть свыше 435 тысяч тонн угля.

Добывать уголь сверх плана к профессиональному празднику Дню шахтера — такая традиция зародилась еще в советское время. Объемы поднятого угля сегодня трудно сравнивать с довоенными. Часть угольных предприятий (шахты, как правило, расположены на окраинах городов) были разрушены ВСУ за время военных действий. На сегодняшний день в ДНР расположены 63 шахты, 19 из них законсервированы и работают только в режиме водоотлива. Как минимум 7 шахт затоплены.

Шахтерам Донецка, Горловки и других городов ДНР часто приходится работать под обстрелами.

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За годы войны в ДНР и ЛНР были восстановлены и открыты десятки угольных лав. Восстановление шахт в ДНР и ЛНР стартовало еще в конце 2014 года. Первая новая выработка заработала на шахте «Холодная балка» в Макеевке (ДНР) 31 марта 2015 года. Затем открытие новых лав стало обыденным явлением в республиках.

Например, в ЛНР только за четвёртый квартал 2016 года количество добытого твёрдого топлива увеличилось в 10 раз. Горняки ДНР за прошлый год добыли 12 млн тонн, а шахтеры ЛНР — 5 млн тонн угля.

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До блокады Донбасса, устроенной националистическими формированиями и поддержанной украинской властью, шахтеры ДНР добывали все вместе примерно один миллион тонн угля в месяц. Всего за прошлый год в ДНР было добыто около 12 миллионов тонн угля. Перед шахтами стоит основная задача — реализация угля. Сейчас уголь ДНР и ЛНР покупает Россия. Однако продавать уголь в другие государства невозможно из-за непризнанности ДНР, из-за чего рынки сбыта серьезно ограничены. Сбыт и перевозка угля осложнены отсутствием порта (самый близкий — Мариупольский — находится на территории, подконтрольной Украине) и отсутствием полноценного железнодорожного сообщения. Также существует проблема долгов по зарплатам на ряде предприятий.

До гражданской войны на Украине добывалось порядка 80 млн тонн в год, из них доля добытого в Донбассе угля разных марок составляла около 70%.