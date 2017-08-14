Заринск, Алтайский край, 14 августа, 2017, 13:47 — ИА Регнум. У моногорода Заринск (Алтайский край) появился шанс значительно повысить свою привлекательность. Минэкономразвития России приняло решение о поддержке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития. Об этом известил сегодня краевой минфин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

В соответствии с заявкой, в течение первого года в алтайском моногороде планируется начать реализацию проектов с суммарным объемом инвестиций в размере не менее 2,5 млрд рублей, которые предусматривают создание 518 новых рабочих мест. Известно, что потенциальными резидентами Заринска являются ООО «Русская кожа Алтай» (строительство кожевенного завода), ООО «СФК» (создание комбината по производству фанеры) и заринское ООО «Холод» (строительство мясоперерабатывающего комбината).

Ожидается, что реализация данных проектов будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики моногорода и повышению качества жизни населения.

Напомним, в список перечень 313 моногородов, утвержденных Правительством РФ, вошли 5 алтайских территорий: Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Четыре из них попали в самую многочисленную группу моногородов, где имеются риски осложнения социально-экономической ситуации, а Новоалтайск попал в третью группу из 89 городов, где ситуация считается стабильной. В планах у инвесторов в Новоалтайске — организация терминала по хранению, расфасовке и упаковке готовой продукции, строительство литейного завода, завода металлических конструкций.

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О том, что у Заринска и Новоалтайска есть шанс для получения статуса территорий опережающего развития, стало известно в середине апреля 2017 года.

«Мы активно сотрудничаем с Фондом по развитию моногородов, подписали соглашение, управленческие команды прошли обучение. Бизнес-проекты изучены специалистами, их совокупный потенциал оценивается в размере 5 млрд рублей», — пояснял ранее глава региона Александр Карлин.

В июне 2017 года генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов заверил, что же подписано первое финансовое соглашение на сумму около 50 миллионов рублей для строительства в Заринске дороги, необходимой для возведения в городе кожевенного завода.

Ожидается, что в ближайшей перспективе в фонде рассмотрят еще несколько идей, связанных с другими моногородами Алтайского края. Речь может идти не только о масштабном благоустройстве территорий, но и о других инвестиционных проектах.

«С точки зрения фонда мы видим помимо комплексного развития каждого из этих моногородов отдельные инвестиционные проекты, которые хотели бы профинансировать», — пояснил генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Фонд развития моногородов предлагает несколько видов поддержки. Речь идет как о поддержке инвестиционных проектов (до 1 млрд рублей под 5% годовых), так и софинансировании необходимой инфраструктуры моногородов.