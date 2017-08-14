Пекин, 14 августа, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Количество электрифицированных автомобилей в Китае достигло 1,01 млн ед., об этом 14 августа сообщило издание Сhina Daily со ссылкой на министерство общественной безопасности (MPS).

Brücke-Osteuropa Электромобиль-такси, КНР

Согласно сообщению ведомства, 825 тыс. автомобилей, входящих в это число, являются полностью электрическими машинами, остальные 193 тыс. представляют собой гибриды.

Для выделения электромобилей в 2016 году в пяти пилотных городах КНР 76 тыс. этих машин были выданы эксклюзивные номерные знаки зеленого цвета.

Власти планируют, что к первой половине 2018 года подобные номерные знаки электрические транспортные средства получат уже во всех городах страны.

Также эксперты министерства выдали прогноз, согласно которому объем производства и продаж новых электрифицированных автомобилей уже к 2020 году превысит 5 млн. ед.

Напомним, 5 июля 2017 года Вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай заявил, что рынок электромобилей в стране показывает существенный рост. Чиновник призвал оказать поддержку этой сфере промышленности, по его мнению, необходимо сделать упор на совершенствование батарей, технологий их зарядки, дизайна электрокаров и развитие инфраструктуры.