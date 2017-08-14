Нижний Новгород, 14 августа, 2017, 13:22 — ИА Регнум. ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» (Москва) разработает стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Компания стала победителем конкурса, проведенного ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области». Итоги конкурса опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

За свои услуги «Стратеджи Партнерс Групп» получит 49 млн рублей (более 819 тыс. долларов по курсу ММВБ на 14 августа 2017 года).

Деньги на разработку стратегии будут взяты из областного бюджета на 2017 год. Разработка документа должна быть завершена к 15 декабря 2017 года.

В конкурсе также принимали участие автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации», Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Заказчиком конкурса выступает министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области.

Примечательно, что ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» является наследником ООО «Стратегика», которое уже разрабатывало одну стратегию развития для Нижегородской области. Она ограничивалась периодом до 2020 года и ее реализация благополучно провалилась. Президентом ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» является Александр Идрисов, ранее являвшийся генеральным директором ООО «Стратегика».

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Нижегородской области до 2020 года была принята в 2006 году. Ее разработка обошлась бюджету региона в 500 тыс. долларов.

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В апреле 2017 года специалисты НИУ «Институт Актуальной Экономики» заявили, что реализация Стратегии-2020 в Нижегородской области провалена.

Среди целого ряда примеров то, что регион не мог реализовать имеющиеся у него экономические преимущества, отмечается как безответственная финансовая политика, которая привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития.

По данным экспертов, в 2016 году общий долг региона достиг отметки 78,4 млрд рублей. Долговая нагрузка составляет 69,1% к собственным доходам области, что практически на 20% превысило норму, определённую Министерством финансов РФ для регионов.

Таким образом, Нижегородская область находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки.

Кроме того, по мнению экспертов, в Нижегородской области по итогам 2016 года происходит спад инвестиционной активности, он составил — 38,6% при среднероссийском росте инвестиций. Если в 2005 году, при начале разработки Стратегии-2020, регион занимал 4 место по инвестиционной привлекательности среди всех регионов России, то к 2015 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область заняла крайне низкое для себя 46 место.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев попытался опровергнуть слова экспертов о том, что реализация Стратегии-2020 провалена. Выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о проделанной в 2016 году работе, он заявил, что на сегодня основные целевые показатели Стратегии-2020 превышают нижнюю границу целевого диапазона.

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По словам Шанцева, из возможных вариантов реализации Стратегии в Нижегородской области «реализовался очень жесткий, неблагоприятный вариант. Ситуация по разным параметрам различная».

В июне 2017 года глава нижегородского Минэкономики Игорь Норенков, заявляя о необходимости выделения 50 млн рублей на разработку новой стратегии развития региона, пообещал, что при разработке документа будут учтены ошибки, допущенные при реализации Стратегии-2020, реализованной с минимальной эффективностью.

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В областном правительстве в срыве планов по реализации Стратегии-2020 склонны винить экономические кризисы 2008 и 2014 годов, которые нарушили многие прогнозы регионального развития, а также поправки в федеральное законодательство, внесенные за эти годы.

Против выделения средств на разработку новой стратегии развития выступила только фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области. По словам главы фракции, вице-спикера Заскобрания Владислава Егорова, 50 млн рублей — это огромная сумма для региона, не выполняющего первоочередные социальные обязательства.