Москва, 14 августа, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Требование ФАС отменить наценки на услуги связи во внутрисетевом роуминге может привести к подорожанию тарифных планов у абонентов, считает член экспертного совета по развитию конкуренции при правительстве РФ Вадим Новиков. Как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, пересмотр тарифных планов требует обязательного согласия клиента. При этом снижение цен на роуминг может повлечь за собой удорожание других тарифных планов, когда одним пользователям придется платить за других.

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«Услуга роуминга не существует изолированно от других, это часть тарифного плана, и когда в одном месте убывает, в другом прибывает. Сказать, что потребители от какой-то бесплатной услуги выиграют, нельзя. Есть объективные сложности, связанные с переходом на другие тарифные планы, здесь даже недостаточно, чтобы операторы согласились, а нужно, чтобы клиенты согласились. Это будет новый тарифный план с определенной услугой, и это не очень хорошо для потребителей, которые роумингом не пользовались», — подчеркнул Новиков.

Отметим, что 13 августа истек срок, к которому абоненты «Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2 должны были отчитаться о выполнении требования ФАС об отмене наценки на услуги связи. Ни один из мобильных операторов не проинформировал своих пользователей об отмене тарифного плана.

«Главная причина не в сроках выполнения требований, а в несогласии с самими требованиями. Сложность со сроком состоит в том, что пересмотр тарифных планов предусматривает переход на другие тарифные планы и согласие клиента. Ты не можешь пользоваться услугой на тех условиях, на которые они изначально не соглашались. Обычная практика мобильных операторов состоит в том, что человек подписался на тарифный план, даже если этот тарифный план сейчас не поддерживается, пользуется столько, сколько хочет и только при желании переходит», — отметил Новиков.

По его словам, решение ФАС выглядит довольно категоричным, так как происходит навязывание одинаковых принципов оплаты и для тех потребителей, кто пользуется роумингом, и для тех, кто нет.

«С обычной антимонопольной точки зрения это решение вовсе не хорошее. Обычно ФАС выступает против навязывания услуг, в которых потребитель не заинтересован. Лучше, когда за услуги платят те люди, которые непосредственно ими пользуются. От этого принципа ФАС отступает», — отметил Новиков.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, в случае отказа оператора менять тарифы, антимонопольный орган вправе наложить на него штраф и даже приостановить деятельность. Применение такого решения, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода, была названо маловероятным.

«Есть нарушение или нет, антимонопольной службе еще предстоит установить. Формально расследование дела только начинается. Разбирательство будет длиться несколько месяцев, и еще больше будет длиться в судах. Вопрос довольно значимый, я не сомневаюсь, что этот спор дойдет до третьей судебной инстанции, может, даже до четвертой», — заключил Новиков.

Напомним, предупреждение в адрес «большой четверки» поступило от ФАС в середине июля. В антимонопольной службе заявили, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.