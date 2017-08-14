Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко поймали в «болении» за чеченский клуб «Ахмат» накануне матча с петербургским «Зенитом», который состоялся 13 августа. В тот момент Полтавченко находился с визитом в Грозном, и за общим столом с главой республики Рамзаном Кадыровым он несколько раз выкрикнул «Ахмат — сила!», выставив вверх большой палец. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, то же самое за столом делал спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Андрей Пронин Болельщики Зенита на матче чемпионата России по футболу

Видеоролик попал в сеть благодаря еще одному участнику событий — председателю парламента Чечни Магомеду Даудову, который опубликовал его в своем Instagram как раз перед матчем «Зенит» — «Ахмат». Сине-бело-голубые принимали чеченский клуб на своем поле. «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0.

Интернет-пользователи с недоумением восприняли такое поведение петербургских властей, заметив, что на месте болельщиков «Зенита» они это «не простили бы». «Клоунада. Особенно комично это смотрится при счете 4:0 в пользу «Зенита», — заметил в Facebook один из петербуржцев.

Некоторые горожане в соцсетях довольно бурно отреагировали на инцидент: «вызывает нежелание смотреть», «гадливые чувства», «нет повести печальнее на свете», «отвратительно», «это уже не просто мост Кадырова в Питере», «положение унизительное для губернатора и для города». «Губернатор и спикер Законодательного собрания Петербурга свой выбор сделали», — написал один из горожан.

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, недавно вышедший из СИЗО, где отбывал 10 суток за участие в митинге, сказал, что ему «брезгливо» и «противно» смотреть ролик.

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Напомним, как писало ИА REGNUM, в 2016 году безымянный мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе Санкт-Петербурга был назван в честь Ахмата Кадырова. До сих пор, несмотря на многочисленные попытки противников этого названия, петербургский ЗакС так и не вынес на повестку дня референдум о переименовании моста.