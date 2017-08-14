Петербуржцы о скандировании Полтавченко за «Ахмат»: «Унизительно, противно»
Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко поймали в «болении» за чеченский клуб «Ахмат» накануне матча с петербургским «Зенитом», который состоялся 13 августа. В тот момент Полтавченко находился с визитом в Грозном, и за общим столом с главой республики Рамзаном Кадыровым он несколько раз выкрикнул «Ахмат — сила!», выставив вверх большой палец. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, то же самое за столом делал спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Видеоролик попал в сеть благодаря еще одному участнику событий — председателю парламента Чечни Магомеду Даудову, который опубликовал его в своем Instagram как раз перед матчем «Зенит» — «Ахмат». Сине-бело-голубые принимали чеченский клуб на своем поле. «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0.
Интернет-пользователи с недоумением восприняли такое поведение петербургских властей, заметив, что на месте болельщиков «Зенита» они это «не простили бы». «Клоунада. Особенно комично это смотрится при счете 4:0 в пользу «Зенита», — заметил в Facebook один из петербуржцев.
Некоторые горожане в соцсетях довольно бурно отреагировали на инцидент: «вызывает нежелание смотреть», «гадливые чувства», «нет повести печальнее на свете», «отвратительно», «это уже не просто мост Кадырова в Питере», «положение унизительное для губернатора и для города». «Губернатор и спикер Законодательного собрания Петербурга свой выбор сделали», — написал один из горожан.
Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, недавно вышедший из СИЗО, где отбывал 10 суток за участие в митинге, сказал, что ему «брезгливо» и «противно» смотреть ролик.
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Напомним, как писало ИА REGNUM, в 2016 году безымянный мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе Санкт-Петербурга был назван в честь Ахмата Кадырова. До сих пор, несмотря на многочисленные попытки противников этого названия, петербургский ЗакС так и не вынес на повестку дня референдум о переименовании моста.