Пекин, 14 августа, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Китай с 15 августа вводит запрет на ввоз ряда товаров из КНДР в рамках выполнения последней резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

(stephan) Флаги КНДР

В заявлении ведомства говорится, что официальный Пекин вводит полный запрет на ввоз в Китай из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2017 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию в отношении Северной Кореи, наложив на эту страну новые ограничения из-за ракетных испытаний Пхеньяна в июле. В результате санкций экономика Северной Кореи может существенно пострадать.

Пхеньян воспринял это решение резко отрицательно и обещал принять в отношении инициатора санкций — США — «беспощадные стратегические меры».

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