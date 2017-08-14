Москва, 14 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. «Глонасс» может получить радиочастоты в диапазоне 800 МГц без конкурса и аукциона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Vestnik-glonass.ru ИСЗ ГЛОНАСС

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о выделении АО «Глонасс» радиочастот без конкурса на предварительном совещании, которое пройдет 31 августа. О дате принятия окончательного решения пока неизвестно.

В сообщении также говорится, что свободных частот в диапазоне 800 МГц осталось немного. При этом значительная часть диапазона занята под военные нужды. Этот диапазон также используется телесетями аналогового вещания.

«Глонасс» планирует использовать частоты для развития нового стандарта связи — LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), который будет предназначен для обеспечения работы «интернета вещей» — связи оборудования и систем по интернету без участия человека.

В «Глонасс» описывали возможность применения технологии LPWAN для создания сетей, в которых базовая станция собирает данные с множества датчиков в радиусе 50 км. Подобные сети могут применяться в качестве инструмента для сбора показателей в сфере ЖКХ и сельском хозяйстве.