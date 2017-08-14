Воронеж, 14 августа, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Воронеже — очередной виток скандалов, связанных со строительными компаниями и памятниками истории и архитектуры. На этот раз в центре внимания оказалась воронежская Ротонда — здание бывшей областной клинической больницы, разрушенное во время Великой Отечественной войны и ставшее символом боев за Воронеж.

Insider Ротонда. Памятник разрушениям Воронежа во время Великой Отечественной войны

В 1965 году власти приняли решение сохранить развалины, напоминавшие о том, сколько жизней было отдано за город. Но теперь к памятнику пытаются подобраться строители. Пока речь идет только о строительстве рядом с историческим объектом. Однако, глядя на то, как приглашенные эксперты соглашаются с бизнесменами, можно предположить, что это только начало.

На проблему обратили внимание активисты «Центра сохранения культурного наследия Черноземья». Акт государственно-историко-культурной экспертизы, проведенной специалистами из Саратова, был опубликован на сайте правительства Воронежской области. Экспертизу провели по заказу строительной компании «Ника Арт». Цель экспертизы — определить охранные зоны памятника и режим использования земель. Выводы, разумеется, были сделаны не в пользу символа Великой Отечественной войны.

В документе говорится, что в 2017 году ООО «Научно производственный центр «Приоритет» разработало новый проект зон охраны объекта культурного наследия. Его авторы, согласно акту экспертизы, считают, что на охранной территории необходимо создать мемориальный комплекс, который включал бы в том числе и Ротонду. Кроме того, исследователи призывают обеспечить «сохранность и эффективное использование Объекта культурного наследия», а также повысить «эстетические и комфортные качества городской среды». Но почему-то все эти цели предлагается достигать с помощью разрешения застройки.

«Теперь охранная зона памятника ограничена проезжей частью. До этого ограничения по высотному строительству вблизи Ротонды уходили значительно дальше проезжей части, в жилой массив домов, построенных после войны», — отмечают градозащитники.

Однако эксперты из Саратова не нашли каких-то проблем: «Проведенный ландшафтно-визуальный анализ Объекта и прилегающей территории, подтверждает, что Объект представляет собой руины здания (сооружения), имеет небольшие размеры и хорошо воспринимается только с ближних ракурсов. Основные точки восприятия Объекта располагаются вдоль ул. Транспортной, на расстоянии не более 60 метров от Объекта. Ценных видовых точек («открыточных видов») на Объект с дальних видов нет», — говорится в документе.

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На основании этих выводов экспертная комиссия порекомендовала утвердить новые границы охранных зон.

Между тем активисты все-таки опасаются, что вокруг памятника появятся многоэтажные дома, которые закроют объект культурного наследия.

«Физически Ротонде ничего не угрожает, слава Богу, на ее месте новую свечку строить не будут, — говорят градозащитники. — Но давайте представим, что постройка высотой в три-четыре этажа будет стоять рядом с домом в 16 этажей. Сейчас Ротонду видно на любой части примыкающих улиц, после возведения высотных домов, наверно, видимость здания будет хуже».

Здание областной клинической больницы в Воронеже было построено к 1940 году и было практически разрушено в ходе ожесточенных боев. Уцелела только часть большого здания. После войны больницу так и не восстановили, но и развалины не снесли. В 1966 году обсуждались планы по созданию мемориального комплекса на этом месте, однако проект реализован не был.

В 1990-х и в нулевых здание осталось фактически без присмотра. Это привело к тому, что в 2008 году обрушился его купол.

Ранее, как писало ИА REGNUM, краеведы заявили и о другой проблеме, связанной с сохранением объектов культурного наследия. Так, в центре внимания оказалась стройплощадка в самом центре города, на улице Пушкинской, где между двумя памятниками архитектуры начали рыть котлован под офисный центр. Археологические работы, уверяют активисты, были проведены без оформления открытого листа. При отсутствии этого документа нет гарантии, что при работах соблюдались все требования законодательства, а найденные артефакты переданы в музеи. К тому же такое поведение строителей и экспертов нарушает этические нормы и уравнивает их с «черными копателями».

Все эти события происходят на фоне того, что сейчас в Госдуме находится законопроект, внесенный депутатами Воронежской областной думы, согласно которому предлагается внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проект, в частности, предполагает передачу полномочий по исключению памятников регионального значения из реестра с федерального уровня на региональный. Градозащитники настаивают на том, что, в случае принятия документа, областные центры начнут в массовом порядке терять памятники и застраиваться многоэтажками.