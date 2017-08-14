Лос-Анджелес, США, 14 августа, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Основными победителями молодежной премии Teen Choice Awards, которую ежегодно проводит компания Fox, в 2017 году стали фильм «Чудо-женщина» и теледрама «Ривердэйл», об этом 13 августа сообщил журнал Entertainment Weekly.

Стражи Галактики, постер, 2014 г

Среди сериалов на 19-й по счету церемонии первые места заняли такие проекты как «Ривердейл» (Riverdale), «Волчонок» (Teen Wolf) и «Милые обманщицы» (Pretty Little Liars).

Самыми популярными среди молодежи фильмами оказались «Чудо-женщина» (Wonder Woman) и «Стражи Галактики. Часть 2» (Guardians of Galaxy Vol. 2).

В музыкальных номинациях симпатии тинейджеров достались группе Maroon 5 (она получила «Премию десятилетия»), певцу Бруно Марсу (премия Visionary), а актриса Ванесса Хадженс была удостоена первой в истории премией #SeeHer.

Постер кинофильма Чудо-женщина, США, 2017

На мероприятии выступали Луи Томлинсон, Биби Рекса, Рита Ора, а также реперы Kyle, Lil Yachty, French Montana, Суо Ли. Зажгли сцену группа Clean Bandit с певицей Зарой Ларрсон, вместе с другими исполнителями.

Напомним, первая церемония награждения Teen Choice Awards была проведена компанией Fox в 1999 году. На мероприятии вручаются награды в области: кино, музыки, телевидения, моде и других. Места в рейтинге распределяются при помощи голосования, которое проводится среди подростков в возрасте от 13 до 19 лет.