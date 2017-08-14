Астрахань, 14 августа, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Астраханская область оказалась во власти саранчи. Какой ущерб вредные насекомые нанесут посевам региона, ещё предстоит подсчитать. Пока же сеть заполонили видео с тучами прожорливых букашек, которые не щадят ничего на своём пути: пастбища, посевы, зелёную растительность.

Msh.astrobl.ru Саранча

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Перелёт саранчовых — поистине пугающее зрелище. Миллионы насекомых заслоняют небо, мешают движению по трассам. Падая на дорожное покрытие, раздавленные насекомые превращаются в слой жидкой грязи, на которой нетрудно перевернуться.

Видео размещено: Наиль К.

Наримановский район стал первым, куда отправилась саранча в Астраханской области. В 2017 году саранча мутировала. Как пояснила заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Лиманского района Татьяна Андросова, в прошлые годы угрозу для региона создавала азиатская саранча. Опыт борьбы с ней у Астраханской области уже есть. В 2017 году в регион хлынула марокканская саранча. По словам Андросовой, она хитрее: «Если азиатку можно было шумом отогнать, мы стучали, гремели, отгоняли ее, то на эту не действует ничего».

Напомним, в июне 2017 года в Лиманском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности из-за нашествия саранчи в соседней Калмыкии. В районе была проведена обработка территорий специальными средствами, как на земле, так и с воздуха.

Ежегодно из бюджета Астраханской области на борьбу с саранчовыми вредителями тратятся миллионы рублей. Так, в 2016 году в бюджетах муниципальных районов было предусмотрено более 2,7 млн рублей. Средства направлены на оплату услуг авиации, наземных опрыскивателей и приобретение инсектицидов для борьбы с саранчовыми на землях муниципальных образований. Обработано около 8 тыс. га.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня из-за нашествия саранчи введён режим ЧС в Чечне, куда вредитель проник со Ставрополья и из Дагестана и оккупировал пять районов — Грозненский, Гудермесский, Надтеречный, Наурский и Шелковской. При этом в Дагестане пик нашествия вредителей уже пройден, основной этап борьбы с саранчовыми завершён и в Ставропольском крае.