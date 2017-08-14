Барнаул, 14 августа, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Покупательская способность жителей Алтайского края показала тенденцию к росту. С начала 2017 года оборот розничной торговли в регионе достиг 174,6 млрд рублей, темп роста с начала года составил 100,3%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

При этом рост продаж в сегменте непродовольственных товаров увеличился на 1,5%, составив 85,7 млрд рублей. Сокращение глубины снижения розничного товарооборота продовольственными товарами в товарной массе статистики оценивают до 99,1% (рост в денежном выражении +2,5%). Оборот всфере общественного питания по итогам января-июля 2017 года составил 4,8 млрд. руб. или 100,4% к аналогичному периоду прошлого года.

«Покупательская способность у нашего населения несколько снизилась, но мы наращиваем объемы ипотечного кредитования и уже в начале 2017 года зафиксировали небольшое увеличение реальной заработной платы. Это значит, что мы возобновим прирост объемов жилищного строительства, который отмечался на протяжении нескольких лет. Думаю, что инвестиционная активность в крае будет нарастать», — заявлял в марте 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам шести месяцев 2017 года оборот розничной торговли в Алтайском крае показал прирост — 100,2% (в сопоставимых ценах) и составил 146,4 млрд. рублей.