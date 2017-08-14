Вашингтон, 14 августа, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран (Neil Halloran) опубликовал видео «Теневой мир» (The Shadow Peace), в котором попытался оценить возможное число жертв ядерной войны, пишет «Популярная механика».

geralt Ядерный гриб

Короткометражка начинается с информации о демографии — как ежегодно меняется численность населения Земли, сколько людей рождается и умирает. Также автор ролика привел данные по ежегодной смертности в 20-м веке.

Мировые войны, говорит Хэллоран, породили «всплески» смертности, однако они незначительны по сравнению с последствиями ядерных ударов.

Автор экстраполировал число жертв атомных бомбардировок США японских городов Хиросима и Нагасаки на количество и мощность бомб, которые могли бы быть сброшены в случае третьей мировой войны в США, Европе, России и других странах.

ПО его подсчетам, в первые три недели обмена атомными бомбами в мире погибнут не менее 500 млн человек. Общее количество жертв определить невозможно, поскольку последствя ядерной зимы непредсказуемы.

В конце видео Нейл поднимает ряд практических вопросов: запрет на распространение ядерных боеголовок, всеобщее разоружение, а также эффективность уже существующих миротворческих инициатив.