Берлин, 14 августа, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Испанские серебряные шахты, которые завоевал Рим, позволили ему окончательно победить Ганнибала и других карфагенских полководцев: республика получила достаточное количество ресурсов, говорится в материалах конференции Goldschmidt2017.

Серебро финикийцев

По словам Кэтрин Уэстнер из университета Гете во Франкфурте (Германия), именно иберийское серебро поменяло экономику Рима и позволило ему стать первой глобальной империей.

«Мы уже и так знали об этом из записок Ливия и Полибия, однако нам удалось научно доказать, что это было так. Мы продемонстрировали, что победа Рима над Ганнибалом была буквальным образом напечатана валютой республики», — сказала ученый.

Группа ученых проанализировала изотопный состав нескольких десятков мелких римских монет эпохи Пунических войн, в ходе которых Рим смог одержать экономическую и военную победу над Ганнибалом. Некоторые из них были отчеканены незадолго до начала Пунических войн, некоторые — до начала периода политической нестабильности, итогом которого стала трансформация республики в империю.

Согласно исследованию, для каждой шахты и залежи благородных металлов характерна уникальная комбинация изотопов. Собрав данные, можно точно определить, где был добыт металл и каков возраст монеты.

Выяснилось, что до начала Пунических войн, римские монеты были из серебра, добытого в Южной Италии и Сицилии. А после победы над Карфагеном во второй Пунической войне и далее с 209 года до нашей эры большая часть монет Республики была изготовлена из иберийского серебра.

Получив шахты и контрибуцию от Карфагена, Древний Рим смог использовать полученные средства для экспансии и захвата новых регионов, в том числе и самого Карфагена: его уничтожили спустя 50 лет после войны.