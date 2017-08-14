Донецк, 14 августа, 2017, 11:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 13 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 55 раз, сообщают 14 августа СМИ народных республик.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Сокольники, Красный Лиман, Донецкий, Первомайск, Логвиново, пгт Фрунзе.

В ходе обстрелов украинские силовики повредили ЛЭП, в результате чего без электроэнергии остались жители Голубовского.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 55 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

Украинская артиллерия повредила три дома и четыре емкости для хранения нефтепродуктов на одном из предприятий в Докучаевске и сожгла один дом в селе Коминтерново.

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По данным Украины, два солдата ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 25 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского, Крымского.

Напомним, боевые действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. В ходе гражданской войны, развязанной Киевом, погибло множество мирных жителей, серьезно повреждена и местами разрушена инфраструктура городов Донбасса, однако Украина продолжает агрессивные действия против республик, несмотря на дважды подписанные Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта.