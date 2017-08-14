Калуга, 14 августа, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В Яченском водохранилище Калуги 13 августа 2017 года около 20 часов были обнаружены тела 76-летней бабушки и ее 31-летней внучки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Дмитрий Макаровский.

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Очевидцы происшествия заявили, что в воде женщины хватали друг друга за голову, а через некоторое время перестали подавать признаки жизни. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений не обнаружено. При этом правая рука бабушки и левая рука внучки были привязаны друг к другу веревкой.

В ходе проверки установлено, что младшая из женщин страдала заболеванием, сопровождающимся дезориентацией личности. На берегу были обнаружены мобильный телефон, обувь и другие вещи погибших.

В настоящее время следователи опрашивают родственников погибших и свидетелей происшествия. Для установления причины смерти женщин назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, с начала 2017 года на водных объектах Калужской области произошло 13 происшествий, в которых погибли 9 человек.