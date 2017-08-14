Ярославль, 14 августа, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Ярославской области региональное управление антимонопольной службы создает экспертный совет, который займется оценкой использования в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений, выражений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

«Полиция нравов» будет следить за рекламой

Создаваемый экспертный совет должен оценить, содержит ли реклама неприличные образы, сравнения и выражения. В Ярославле недавно был спорный случай с рекламой массажера для шеи. Однако в объявлении рекламодатель поставил ссылку на сайт магазина интимных товаров. Имела место и двусмысленная реклама натяжных потолков со слоганом «Натянуть может каждый, удовлетворить — профессионал».

«В связи с тем, что вопрос отнесения изображений или слов к оскорбительным носит субъективно-оценочный характер и зависит от личностных характеристик — возраста, образования, воспитания, места проживания и т. д, возможна неоднозначная оценка одной и той же рекламы различными категориями населения. При этом, согласно письму ФАС России, для признания рекламы неэтичной достаточно установить наличие значимого количества людей, воспринимающих рекламу как таковую. В результате создания экспертного совета появится возможность оценки рекламной информации с учетом особенностей восприятия жителей конкретного субъекта Российской Федерации», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ярославского УФАС.

В экспертный совет приглашаются духовенство, работники культуры, учителя, воспитатели, писатели, журналисты, члены молодежных организаций — чтобы представители разных слоев общества могли оценить «вредность» рекламы. Набор кандидатов открыт.