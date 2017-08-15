Минск, 15 августа, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский продолжает эпатировать окружающих своими заявлениями. Теперь его техническая эрудиция осветила «неясные» моменты безопасности проекта БелАЭС. О том, насколько можно доверять мнению Ващиковского в научно-технической сфере, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Польский флаг

«Атомная истерия», нагнетаемая поляками по поводу Белорусской АЭС, может больно ударить по самой Польше. Дело в том, что озвученное Ващиковским мнение сталкивается с точкой зрения международной организации МАГАТЭ, одобрившей проект строительства. Специалисты МАГАТЭ, являющейся профильной организацией по ядерной безопасности, несравнимо лучше знают ситуацию в области безопасности АЭС, нежели любой польский министр в отдельности или весь кабмин вкупе. По поводу же планов, касающихся строительства АЭС в самой Польше такой уверенности экспертов нет. А причиной заявлений Ващиковского может считаться борьба в рамках энергетической конкуренции, перешедшая на политический уровень.

Международному сообществу не привыкать к подобному поведению современной Польши. Достаточно вспомнить историю с «Мистралями». Тогда поляки уговаривали Париж отказать от сделки с Россией, обещая купить предназначавшиеся в рамках этого проекта России вертолеты. Дело кончилось масштабным «кидаловом» развесивших уши французов. Теперь же речь идет о том, что Польша не желает воспринимать белорусов как равноправных партнеров ни в политике, ни в экономике.

Читайте подробности в статье: БелАЭС: Варшава против опережающего технологического развития Минска

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