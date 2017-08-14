Москва, 14 августа, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Ещё три уголовных дела в отношении украинских военных возбудил СК РФ, об этом 14 августа сообщает сайт ведомства.

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Официальный представитель Следственного комитета СК РФ Светлана Петренко указала, что дела возбуждены по трём фактам обстрелов жителей Донбасса и гражданской инфраструктуры.

«По данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны и Национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов были ранены четверо мирных жителей и разрушены жилые дома. Следственный комитет устанавливает должностных лиц украинской армии, причастных к преступлениям.

Обстоятельства и характер действий украинских военнослужащих указывают на нарушения «Минских соглашений», принятых сторонами при содействии РФ. А средства и методы ведения войны ВСУ запрещены нормами международного права. Известно, обстрелы мирных жителей в ДНР и ЛНР фиксируют постоянно. Так, 10 августа представители ДНР и ЛНР сообщали о 57 случаях нарушения режима прекращения боевых действий со стороны ВСУ за последние сутки.